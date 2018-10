Het voedselbos: landbouw met meer winst, maar zonder gif en kunstmest

Chinese mahonie

Chefkok Van der Staak doet elke week boodschappen voor zijn restaurant in het voedselbos. Hij bereidt vandaag een lunch voor de groep. "Soep op smaak gebracht met szechuanpeper. En een olie van Chinese mahonie, die we ook wel gekscherend de Franse uienboon noemen." Alles is afkomstig uit het bos.

"Zeker als chef wil je graag je gasten iets verrassends voor zetten. Hier staan 450 eetbare soorten planten, met allemaal een unieke smaak. Dat verdient gewoon meer aandacht. Het zorgt voor een veel diverser menu."

Van Eck: "Minister Schouten verdeelt min of meer een kleine miljard euro per jaar die nu verdwijnt aan verkeerde landbouw, waar niemand blij van wordt. De boeren klagen, want ze verdienen te weinig. Het landschap wordt stuk gemaakt, de natuur verdwijnt. We hebben te veel mest, we hebben een product dat niet goed is."

Dat moet anders, vindt hij. "Als we datzelfde geld, dat overheidsgeld, benutten om de boeren te laten omschakelen naar een systeem waar de boeren wel blij van worden, omdat het leuker werken is, omdat je meer verdient, omdat de bodem verbetert en omdat de natuur terugkeert in de lege velden van nu: dat kan."