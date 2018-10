Kamerleden: UWV heeft structureel probleem, minister heeft wat uit te leggen

De WW is een verzekering voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geworden. Wie bijvoorbeeld door een werkgever is ontslagen omdat er geen werk meer is, heeft er recht op. Het UWV controleert echter zelden wat de reden van de werkloosheid is, blijkt nu. Gevolg is dat wie zelf ontslag neemt en WW aanvraagt, in de regel ook een uitkering krijgt.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma is verbolgen. "De WW is bedoeld voor mensen die onvrijwillig werkloos zijn geworden. Die is niet bedoeld om in Polen vakantie te gaan vieren. Zelfs een kind snapt dat. De minister moet maatregelen nemen en het UWV moet weer gaan controleren of de werkgever nog werk heeft voor de persoon die WW aanvraagt. We willen ook weten waarom het UWV op dit moment niet controleert. Daarnaast willen we weten welke barrières wij als politiek hebben opgeworpen waardoor het UWV niet functioneert zoals het zou moeten."