Aftellen naar de brexit

Het kostte de Britse premier David Cameron zijn baan: hij vroeg om het referendum dat eindigde met een 'nee' tegen de Europese Unie. Sindsdien houdt zijn opvolger Theresa May zich bezig met het vertrek van de Britten. Bij wet is vastgelegd dat 29 maart 2019, om 23.00 uur, de brexit een feit is.

Wat zal de impact zijn op de 50 miljard aan handelsbelangen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk? En op het toerisme over en weer? Hoe gaat Europa verder zonder de inbreng van Londen? Nieuwsuur brengt in dit artikel weetjes en feiten in de aanloop naar het vertrek van de Britten uit de EU van de maand oktober.

