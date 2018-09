Kun je een jihadist van zijn overtuiging afbrengen?

"We hebben het een ideaalbeeld dat we het wel oplossen met praten. Dat vind ik naïef", zegt Renske van der Veer, directeur van het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag. "Als jongens uitreizen, dan willen we niet geloven dat daar gewoon iets heel naars onder schuilgaat. De ideologie kan heel diep zitten. Dat uitreizen doen ze niet zomaar, daar geloven ze in."

"Ik vind dat wij niet goed voor elkaar krijgen om te zien hoe serieus iets is. Dat ook jonge jongens, die we zien als jongens die midden in de maatschappij staan, dat die echt een hele serieuze dreiging kunnen vormen, daar maak ik me zorgen over."