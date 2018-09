Antidepressiva afbouwen lukt nu vaak niet, maar daar moet verandering in komen

Kiezen tussen twee kwaden

Dat afbouwen lastig is weet Nathalie Kelderman, voorzitter van de Depressie Vereniging. Ze slikte antidepressiva vanwege een depressie, maar wilde stoppen met de medicijnen toen ze zwanger wilde worden. "Ik had wel overlegd met mijn huisarts, maar ik kreeg van hem geen begeleiding. Ik moest de pillen maar halveren en zo afbouwen."

Maar toen Kelderman eenmaal in verwachting was, kreeg ze opnieuw te maken met een zware depressie. "Mijn klachten kwamen terug en behoorlijk heftig ook. Toen heb ik uiteindelijk, in overleg met een psychiater, toch weer het gebruik van de medicijnen opgebouwd. Het voelde als kiezen tussen twee kwaden: depressief en zwanger of toch weer pillen slikken."

Met goede begeleiding had het afbouwen bij haar anders kunnen lopen, zegt Kelderman. "En dat geldt niet alleen voor mij. Van leden van onze vereniging horen we dat ook zij in hun eentje ermee worstelen. Het is echt een serieus probleem. Daarom vinden we het ook heel belangrijk dat er nu goed de aandacht op gericht wordt."