Al 15 jaar medicinale staatswiet, 'maar die is slecht en duur'

Een andere oplossing

In 2003 rekende de overheid erop zo'n 10.000 gebruikers van medicinale wiet als patiënt te behouden. Maar velen wilden de wiet van BMC en Bedrocan niet. Er bleven slechts een paar honderd patiënten over. De rest verzon, net als Hillebrand, een andere oplossing en ging zelf kweken of schakelde iemand hiervoor in.

Inmiddels is het aantal patiënten dat hun wiet via de apotheek verkrijgt langzaam aan het toenemen. Maar het niveau is nog steeds niet wat het zou kunnen zijn.

Dat Hillebrand gelijk kreeg van de rechter, verbaast advocaat Veldman niets. "Rechters zijn in toenemende mate bereid om de helpende hand uit te steken. (...) Het laat zien dat het beleid van BMC ondeugdelijk is, dat het niet werkt. Dat het veel patiënten geen soelaas biedt, om welke reden dan ook."

Van de oorspronkelijk doelstellingen van BMC is niet veel terecht gekomen. De wiet is niet beter beschikbaar geworden voor patiënten, en op het wetenschappelijk onderzoek naar de werking ervan wordt nog steeds gewacht. In andere landen is op beide punten wel veel vooruitgang geboekt.