Onderzoek naar financiering moskeeën: het drieluik

Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in Golfstaten of hebben daadwerkelijk geld ontvangen uit deze landen. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië.

Dat blijkt uit informatie die de overheid jarenlang geheim heeft gehouden maar waar NRC Handelsblad en Nieuwsuur de hand op wisten te leggen.

Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden vanwege de zorg dat ze hiermee hun fundamentalistische variant van de islam, het salafisme, exporteren naar Nederlandse gebedshuizen. De Tweede Kamer vraagt al jaren om transparantie over de geldstromen.

Journalisten Milena Holdert (Nieuwsuur) en Andreas Kouwenhoven (NRC) sloegen de handen ineen en voerden dit onderzoek uit. Kijk hier het drieluik van hun zoektocht en onthullingen.