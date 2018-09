Nederlandse topsport 'op hellend vlak' door medicijnmisbruik

Voor haar is het helder: dit middel neemt ze omdat het noodzakelijk is. Zoals het voor honderdduizenden Nederlanders nodig is om normaal te functioneren. "Nooit ben ik me van kwaad bewust geweest. Nooit geweten dat dit medicijn ooit zo in het nieuws zou komen", zegt Wüst. "Mijn grootste schrik is nu dat het in verband wordt gebracht met doping. Maar ten eerste: het staat niet op de dopinglijst. En ten tweede: ik ben voor een schone sport en heb altijd alles netjes gedaan."

Volgens Wust is de medicatiekwestie een probleem dat niet 'over de rug van de sporters' moet gaan. NOC*NSF, de sportkoepel waar Van den Hoogenband de medische scepter zwaait, heeft een taak om de onderste steen boven te krijgen, meent het schaatsicoon. "Het is veel breder en het is aan de sportmedische artsen en NOC*NSF om het daarover te hebben".

Druk om te presteren

Hoe zit het met de andere sporters van de olympische ploeg? Die bestond uit twintig schaatsers, op een totaal van vierendertig sporters. Aantallen en namen wil Van den Hoogenband niet noemen. Wel dat de middelen die hij tegenkwam zich niet alleen beperken tot schildklierhormonen. Ook antibiotica en corticosteroïden werden in opvallende mate gebruikt door de Nederlandse olympische schaatsploeg.

Is de Nederlandse sport niet langer het braafste jongetje van de klas? "In een aantal facetten nog wel", zegt de man die in 2010 werd aangesteld om de medische sportzorg te verbeteren en aan te laten sluiten bij torenhoge sportambities. "Maar ik denk dat we óók in de vaart der volkeren mee willen doen en er bovenuit willen schieten. Daar zijn we in zekere zin dus zelf schuldig aan. We willen een hoog prestatieniveau van onze atleten hebben. Dus dat je tegen de grens van het betamelijke aanloopt, is onvermijdelijk."