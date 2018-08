‘Verontrustend misbruik’ van schildklierhormoon door topsporters

De directeur van de KNSB schrijft verder: "Indien een arts medicatie voorschrijft zonder dat daarvoor een medische noodzaak is, dan handelt de arts in strijd met de (sport)medische richtlijnen (...) Mocht je een dergelijke situatie tegenkomen, dan kun je een klacht indienen over de behandelend arts bij het Medisch Tuchtcollege."

Verboden lijst

Ook is op 10 juli een brief (.pdf) van de Dopingautoriteit naar WADA verstuurd, die ook door sportorganisatie NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ondertekend. Hierin wordt verzocht om schildklierhormonen op de verboden lijst te plaatsen. "We hebben indicaties van medische professionals in Nederland dat schildklierhormonen momenteel worden misbruikt door topsporters", staat er.