Rutte's drie steunpilaren willen vaart maken en vertrouwen terugwinnen

Voor het kabinet-Rutte III is dit het jaar dat veel ministers hun ambities en plannen in beleid willen gieten, nog vóór de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019. Want "meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat." Ook moeten ze ervaren "dat de politiek er voor iedereen is", zei koning Willem-Alexander vandaag in de Troonrede.

Als managers van het kabinet is er een speciale taak voor de drie vice-premiers weggelegd. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Binnenlandse Zaken en Woonbeleid Kajsa Ollongren (D66) en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) komen daarom elke dinsdag rond lunchtijd samen op bezoek in het Torentje bij premier Mark Rutte.

De premier en zijn drie steunpilaren nemen dan de stand van het land door. De Jonge moet vooral de zorgkosten in de hand te houden, want in de collectieve uitgaven gaat nu van elke euro al meer dan 25 cent naar de zorg. Ollongren wil in de overspannen woningmarkt tot 2030 een miljoen nieuwe woningen bouwen en Schouten zal de boeren zover moeten krijgen om over te stappen naar duurzaam boeren.