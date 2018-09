Belastingdienst wist al heel lang van grote problemen bij erf- en schenkbelasting

In september blijkt voor het eerst dat er minder geld binnenkomt dan verwacht. Maar zoals bekend horen staatssecretaris Snel en minister Hoekstra pas in november van alle problemen die er spelen. Ze vragen aan de belastingdienst waarom dit niet eerder in een halfjaarrapportage stond.

De kamer is ontstemd en beterschap wordt beloofd. De verwachting is dat in 2018 alles goed zal komen. Maar al in februari 2018 staat in een interne rapportage dat er weliswaar voortgang is geboekt, maar dat de achterstand nog steeds zo groot is dat de doelstellingen voor het komende jaar niet gehaald gaan worden.