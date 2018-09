Kabinet vroeg geen advies aan volkenrechtelijk adviseur over steun aan Syrische groepen

Ook Nollkaemper, de huidige volkenrechtelijk adviseur van het kabinet, reageert op de publicaties. Daaruit blijkt dat Nederland tot aan begin dit jaar gewapende oppositiegroepen in Syrië gesteund heeft met onder andere pick up-trucks en uniformen, die de groeperingen militair gebruiken in hun strijd.

De gesteunde groeperingen vechten onder meer tegen de regeringstroepen van president Bashar al-Assad. Nollkaemper: "Het leveren van dergelijke goederen is volkenrechtelijk problematisch. Want je mengt je op deze manier in een strijd tegen een soevereine staat."

Nollkaemper wijst op het internationaal recht dat staten verbiedt zich te mengen in de interne gelegenheid van een andere staat. Dat mag alleen vanuit zelfverdediging, of met een mandaat van de Verenigde Naties.

Als het ministerie van Buitenlandse Zaken hem om advies had gevraagd, had Nollkaemper dit nader kunnen toelichten. Maar het ministerie betrok Nollkaemper dus niet bij het zogenaamde NLA-programma.

Steun aan inval Irak

Volkenrechtelijke aspecten speelden een grote rol tijdens de discussie over de politieke steun die het toenmalige kabinet-Balkenende in 2003 gaf aan de Amerikaans-Britse inval in Irak. Een juridisch advies van deskundigen, waarin vraagtekens werden gezet bij de legitimiteit van de inval en de steun daarvoor, werd destijds nooit met de Kamer gedeeld.

De commissie-Davids beval na uitvoerig onderzoek aan om een extern volkenrechtelijk adviseur te benoemen die het kabinet juist bij dit soort zaken voortaan advies zou kunnen geven.

Nieuwsuur en Trouw publiceren vandaag (en ook morgen) op tv, 22.00 uur op NPO 2, en in de krant uitvoerig over het onderzoek. Bekijk hieronder de andere publicaties in dit dossier.