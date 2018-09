Meer fouten kabinet bij steun aan strijdgroepen Syrië

Oorlogsmisdaden

Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw, die de afgelopen maanden met ongeveer 100 rebellenleiders en betrokkenen bij het NLA-programma spraken, blijkt dat de beloofde criteria zijn geschonden. Zo heeft Nederland van 2016 tot begin 2018 de Sultan Murad Brigade gesteund met pick-uptrucks en uniformen, terwijl deze brigade zich volgens mensenrechtenorganisaties in dezelfde periode schuldig maakte aan oorlogsmisdaden.

De brigade zette in de strijd kindsoldaten in en was actief betrokken bij aanvallen op de Koerdische woonwijk Sheikh Maqsoud, waarbij 83 burgers, onder wie 30 kinderen, werden gedood. Ook de door Nederland gesteunde strijdgroep Divisie 13 nam deel aan deze aanvallen op Koerdische burgers.