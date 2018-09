Beslissing Harbers: 'Een gewetensvraag, die heel essentieel is voor het beleid'

Ze hadden vandaag al in Armenië moeten zitten. Maar het liep anders voor Lili en Howick. Vanmiddag was daar, onverwachts, de verklaring van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers. "De staatssecretaris heeft alles overwegend besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven."

De beslissing komt op een dag dat de ontwikkelingen in deze langlopende zaak elkaar snel opvolgden. Zo waren er woedende reacties om de oproep van de politie de kinderen aan te geven. Was dit een klopjacht of ging het om de veiligheid van de kinderen? Het woord NSB viel zelfs.

Uiteindelijk vonden de regeringspartijen het feit dat de kinderen misschien in gevaar waren zwaarder wegen dan het standpunt over een asielbesluit. CDA-Kamerlid Michel Rog zegt: "Soms moet je zacht zijn"! Daarmee refereert hij aan de uitspraak van premier Mark Rutte gisteren. Die zei over het besluit over de uitzetting juist: "Soms moet je hard zijn".

Hyper-aandacht

Alex Brenninkmeijer, oud Nationaal Ombuds­man, is blij "dat aan deze dramatische situatie een eind is gekomen". Hij vindt het klimaat in Nederland wel erg opgewonden. "De staatssecretaris staat onder grote druk van de samenleving. Het is hyper-aandacht. Je krijgt overal uitgebreide commentaren en meningen over. Het maatschappelijk leven wordt daardoor heel erg onrustig. De andere kant ervan is: iedereen leeft mee. Dat is een heel goed teken. Het is ook democratie."