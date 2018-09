Hoeveel brandbare gevels zijn er? Niemand die het weet

Ruim een jaar na de brand in de Londense Grenfell-toren waarbij 72 mensen omkwamen, is in Nederland nog steeds niet duidelijk hoeveel gebouwen brandgevaarlijke gevels hebben. Morgen hoopt een Kamercommissie hierover meer duidelijkheid te krijgen tijdens een hoorzitting.

De Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Daniël Koerhuis (VVD) vinden dat er tempo moet worden gemaakt. "Wij maken ons beiden zorgen over de brandveiligheid van gebouwen. De minister doet zelf te weinig en we vinden dat wanneer inwoners mogelijk gevaar lopen, we echt in actie moeten komen."