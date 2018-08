Nederland: wereldkampioen synthetische drugs

'Waar een klein land groot in kan zijn'. De titel van het vandaag verschenen rapport doelt niet op het wereldwijde succes van de Nederlandse dj's of onze kennis over water, maar over de handel in synthetische drugs. Nederland blijkt de onbetwiste marktleider te zijn in de export van xtc en speed, met een omzet van 18,9 miljard.

Daarmee draaien drugscriminelen een hogere jaaromzet dan grote bedrijven als Philips en Albert Heijn. En dan benadrukken de onderzoekers ook nog dat het om een voorzichtige schatting gaat. De werkelijke omzet ligt volgens hen hoogstwaarschijnlijk "beduidend hoger".

De overheid treedt volgens het onderzoek nauwelijks op tegen de lucratieve criminele handel. De politie is niet in staat de xtc- en amfetaminehandel effectief te bestrijden. Er zijn te weinig rechercheurs die onderzoek doen, waardoor de pakkans laag is. Vooral de 'grote jongens' ontspringen vaak de dans.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops (Universiteit Tilburg), hij is te gast. Bekijk hier het interview en de bijhorende reportages: