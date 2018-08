'Uiteindelijk doet de kerk helemaal niets voor misbruikslachtoffers'

'We hebben de kleintjes in de steek gelaten'

"We hebben ons gerealiseerd dat deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons verplichten deze wreedheden krachtig te veroordelen", schrijft de paus in zijn brief. Hij vraagt om vergeving voor het leed dat de slachtoffers is aangedaan. "We hebben geen zorg gedragen voor de kleintjes, we hebben ze in de steek gelaten."

Waar paus Franciscus na zijn aantreden in 2013 meer nadruk legde op andere kwesties, zoals het propageren van een sobere, open kerk en aandacht voor het milieu, is hij sinds kort meer bezig met het misbruik in zijn kerk. Verschillende (hoge) functionarissen moesten de afgelopen maanden het veld ruimen.

Toch moeten we hier volgens Leerschool geen grote ommezwaai in zien. "Franciscus is er gekomen als paus om het pr-probleem van de katholieke kerk op te lossen. Uiteindelijk doet hij niets en kan hij ook niets. Want de paus heeft het niet in zijn eentje voor het zeggen, de kardinalen zijn er ook nog."