Groeiend aantal zzp'ers in de zorg: 'Alleen zo hou ik dit werk nog vol'

Maarten, Esther en Marten hebben twee dingen gemeen: ze zijn oude rotten in de zorg én ze zijn voor zichzelf begonnen. En ze zijn niet de enigen, want het aantal zzp'ers in de zorg groeit. Steeds meer zorgmedewerkers zijn de hoge werkdruk door personeelstekorten zat en besluiten om zelfstandige te worden.

"Het tempo van die ontwikkeling is wel zorgelijk", zegt Lex Tabak van Solopartners, brancheorganisatie voor zzp'ers in de zorg. "Het zzp-schap vinden we iets moois, maar de vraag is of we de balans niet kwijtraken nu zoveel mensen hun dienstverband opzeggen. Wij krijgen maandelijks 300 à 400 nieuwe leden."

Ook moet het signaal dat van deze ontwikkeling uitgaat serieus genomen worden, zegt Tabak. "We hebben onderzoek gedaan en 60 procent van onze leden geeft aan dat na het zzp-schap de zorg voor hen geen optie meer is. We moeten eens goed nadenken over waarom dat precies is."