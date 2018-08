2,5 miljoen gaat naar kankeronderzoek dat samen met patiënten is uitgekozen

Maarten van der Weijden had met zijn zwemtocht natuurlijk één doel: geld ophalen voor kankeronderzoek. De 2,5 miljoen euro gaat niet in de grote pot met geld van KWF Kankerbestrijding, maar naar speciale onderzoeken die samen met patiëntenorganisaties zijn gekozen. En dat is bijzonder.

"Normaal worden we daar vooraf nooit bij betrokken, dan gaat het tussen alleen de fondsenwervers en de onderzoekers", zegt Arja Broenland van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. "Nu dus wel, en dat is mooi. Want dan worden er onderzoeken gedaan waar de patiënten nù iets aan hebben."

Ze noemt als voorbeeld een onderzoek voor darmkankerpatiënten. "De nacontroles die zij nog krijgen, vinden vaak in ziekenhuizen plaats en die zijn heel belastend. Nu wordt bijvoorbeeld onderzocht of die controles ook thuis kunnen plaatsvinden, met thuistests. Dat zou voor die patiënten heel fijn zijn."