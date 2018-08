Turkse weekendscholen: 'Ik denk niet dat we naïef moeten zijn

"Het is natuurlijk een mooi middel om te doen wat Erdogan wil doen, namelijk zichzelf en Turkije te presenteren als een soort grote broer op wie Turkse Nederlanders kunnen terugvallen. En om Turkije beter te leren kennen, om de Turkse taal te leren kennen." Dat zegt Turkije-deskundige Joost Lagendijk in een eerste reactie op het nieuws dat de Turkse overheid weekendscholen wil opzetten in verschillende landen, waaronder Nederland.

"Ik denk niet dat we naïef moeten zijn en denken dat dit zomaar een plannetje is van Erdogan. Er zit natuurlijk een idee achter. En dat is om Turkse Nederlanders vast te blijven houden vanuit Turkije. En daar zit natuurlijk het gevaar in dat Turkse Nederlanders toch op twee gedachten blijven hinken. Aan de ene kant hun band met Turkije en daardoor misschien minder goed integreren in Nederland."