Personeelstekort bij de politie: 'In veel plaatsen piept en kraakt het'

De politie heeft een tekort aan mensen en dat is te merken: er zijn te weinig agenten op straat en rechercheonderzoeken belanden op de plank. Nieuwsuur deed de afgelopen weken onderzoek naar de personeelsproblemen van de Nationale Politie.

De discussie over het tekort aan agenten begon vorige maand in Amsterdam. Daar waarschuwde Ombudsman Arre Zuurmond dat het op de Wallen uit de hand loopt: het is een wetteloze jungle geworden van drugsdealers, zakkenrollers en dronken toeristen. Burgemeester Femke Halsema deed een dringend beroep op het kabinet: Amsterdam wil er 500 agenten bij.

Het tekort aan mankracht is niet mis, zegt ook voorzitter Rob den Besten van de Centrale Ondernemingsraad (COR). "In heel veel plaatsen in Nederland zie je gewoon dat het piept en kraakt. Er is te veel werk en we zijn met te weinig mensen."

Ook volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, is de situatie vrij ernstig. "Het aantal personeelsleden bij de recherche en op straat is bij de reorganisatie van de Nationale Politie bevroren, en er is niks bijgekomen. Er is ook fors bezuinigd en er is een beetje geld bijgekomen, maar nog steeds is dat volstrekt onvoldoende."