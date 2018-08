EU: 'Blijf zaken doen met Iran'

Potentie

"Enkele honderden bedrijven handelen in Iran of zijn dat van plan. Nederland handelt jaarlijks voor een een miljard euro met Iran", zegt Bart Jan Koopman, directeur van ondernemersvereniging Fenedex. "Er zijn ruim veertig landen waar Nederland meer mee handelt. Maar: de potentie van Iran is groot. Er ligt van alles en nog wat aan kansen."

Bedrijven zitten nu in een spagaat. "Als ze zaken doen met Amerika of indirect met Amerika te maken hebben zullen ze waarschijnlijk eieren voor hun geld kiezen. De Amerikaanse dreiging is dan groter dan de steun die de EU nu biedt."

Koopman benadrukt dat de problemen eraan zaten te komen. "De dreiging uit Amerika was er vanaf het moment dat Trump aantrad en is sinds de Amerikaanse terugtrekking uit de deal reƫel."