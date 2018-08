Gaan we langzaam naar een compleet rookverbod?

"Dat hele roken is eigenlijk van de vorige eeuw. En we zijn bezig om dat langzamerhand op te ruimen." Dat zegt de Amstelveense loco-burgemeester Herbert Raat (VVD). Zijn gemeente denkt al langer na over het terugdringen van roken op straat. En Amstelveen staat daar niet alleen in.

Vandaag werd bekend dat Rotterdam mogelijk drie rookvrije straten krijgt. Het gaat om het gebied rond het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium. Deze drie instellingen hebben samen besloten dat zij, met hulp van de gemeente, het roken voor hun ingangen willen verbieden.

Maar er zijn nog veel meer steden die op de een of andere manier het roken in het openbaar willen aanpakken. Groningen wil de eerste rookvrije stad van Nederland worden. De gemeenteraad stemt binnenkort over een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die roken op straat verbiedt. En de raad staat daar positief tegenover.

Helemaal rookvrij

Maar dat kon juridisch wel een probleem worden. Want een apv gaat over veiligheid en niet over gezondheid. Daarmee is het de vraag of de Groningse aanpak voor de rechter standhoudt.

Amstelveen houdt het Groningse experiment in elk geval scherp in de gaten, zegt loco-burgemeester Raat. Want zijn stad wil, als dat kan, helemaal rookvrij worden. "Je weet, bij juristen is altijd enerzijds anderzijds. Dus wij kijken hoe dat daar gaat. Want als dat positief is, dan maken wij er in Amstelveen ook gebruik van."

Mocht het Groningse model niet slagen, dan ziet Raat nog een een mogelijkheid. "Dan hopen we graag met andere gemeenten, met Groningen, maar ook met Rotterdam op te trekken. Want op basis van de Omgevingswet, en die komt in 2021, is het wel mogelijk verboden uit te vaardigen en te handhaven. Dus dan hopen we dat de minister en de Tweede Kamer die Omgevingswet naar voren gaan trekken."

Een rookvrije openbare ruimte, het lijkt een hele stap vooral voor een liberale loco-burgemeester. Maar Raat is vastberaden in zijn strijd tegen de sigaret. "In je eigen omgeving, in je eigen auto, in je eigen huis kun je straks nog roken. Maar niet meer in een omgeving waar anderen er last van hebben."

De loco-burgemeester is vastbesloten; het roken zal binnenkort uit het openbare leven verdwijnen. "In de steden? Zeker!"