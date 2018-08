YouTube censureert video’s Nederlandse organisaties: 'Kanaal weer op zwart'

Ook het Cannabis News Network was dit voorjaar de klos. "We werden er zonder enige waarschuwing vanaf geknikkerd: gewoon bam eraf", zegt journalist Steven Kompier. Het YouTube-kanaal kwam uiteindelijk opnieuw online na een publicatie in het journalistenvakblad over de schorsing. Kompier noemt het niettemin "slecht voor de journalistiek en meningsuiting dat YouTube bepaalt welk onderwerp op een kanaal is toegestaan".

Kiezen voor een alternatieve dienst is lastig, aangezien YouTube veruit het grootste videoplatform is. De betaalde dienst Vimeo volgt op afstand. "Onze doelgroep zoekt op YouTube, Facebook of Google en niet op Vimeo", zegt Gomperts van Women on Waves. "Je bent gewoon afhankelijk van een monopolist", vindt Kompier.