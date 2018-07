We weten dat vliegen slecht is, maar sussen ons geweten en doen het toch

Wat is de klimaatimpact van jouw vakantie?

Stichting Milieu Centraal rekent voor wat de verschillen in CO2-uitstoot zijn bij een reis naar Spanje. Vliegen is veruit het meest vervuilend. Ga je naar Spanje met een gezin van vier personen, dan stoot je zo'n 1700 kilo CO2 uit. Ga je met de auto dan is het de helft, ongeveer 850 kilo CO2. Ga je met de trein of de bus dan is het een kwart, met ruim 400 kilo CO2.

Zelf de klimaatimpact van je vakantie checken? Kijk op de website van Milieu Centraal.