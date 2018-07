Drukste dag ooit op Schiphol, 'maar je hoeft niet eerder van huis'

Drukste dag

Deze zomervakantie krijgt Schiphol in totaal 12,7 miljoen reizigers, een stijging van 2,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op een gemiddelde dag reizen er 220.000 mensen via Schiphol. Vandaag zijn dat er 233.000. Daarmee is het de drukste dag ooit.

De drukte vandaag ontstaat vandaag door een aantal factoren. Zo gaan er bijvoorbeeld steeds meer mensen met het vliegtuig op reis. Naast het normale vliegverkeer heeft heel Nederland nu bovendien vakantie. "Daardoor is het typisch zo'n dag er heel veel mensen vertrekken en aankomen."