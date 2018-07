Eerste arts berispt om euthanasie: 'Eindelijk helderheid voor artsen'

Betere ondersteuning

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, en de artsenfederatie KNMG starten binnenkort een project om verpleeghuisartsen beter te kunnen faciliteren bij patiënten met een euthanasiewens. "Wij willen artsen beter toerusten zodat zij professioneel worden ondersteund bij dit soort verzoeken", vertelt de voorzitter van Verenso, Nienke Nieuwenhuizen.

Ook wil de vereniging meer voorlichting geven over palliatieve zorg voor patiënten met dementie. "De meeste dementerende patiënten overlijden niet door euthanasie. Die sterven op een natuurlijkere manier. Euthanasie is niet het nieuwe doodgaan. En de maatschappij mag geen dingen eisen die een dokter niet kan uitvoeren, want het doden van mensen is in principe strafbaar."

Het Openbaar Ministerie onderzoekt op dit moment vijf gevallen van mogelijk strafbare euthanasie. Procureur-generaal Rinus Otte hierover eerder dit jaar in Nieuwsuur: "De euthanasiepraktijk is complexer geworden: er zijn meer complexere zaken dan een jaar of vijf, zes geleden. Dat betekent ook dat er voor de beroepsgroep zelf meer helderheid nodig is voor van medisch verantwoord handelen is en wat niet."

De verwachting is dat na de zomer duidelijk wordt of de arts die vandaag berispt is, strafrechtelijk wordt vervolgd.