Nog 'tien tot vijftien zwangere vrouwen' in spanning na stop babyonderzoek

Elf baby's met een longaandoening

Uit de groep die sildenafil kreeg, zijn negentien baby's overleden. Van hen hadden er elf ook een longaandoening, een vorm van te hoge bloeddruk in de longen. In de placebo-groep stierven negen baby's, maar geen één door de longaandoening.

"Het is duidelijk dat het veel meer voorkomt in de sildenafil-groep dan in de placebo-groep, dus er is een relatie. Maar in de individuele gevallen is dat nog niet duidelijk", zegt Ganzevoort. "We weten niet of de baby's het wel hadden overleefd als het middel niet hadden gekregen."