Genoeg werk, maar geen slaapplaatsen voor arbeidsmigranten

Aan de rand van het Gelderse dorp Zuilichem verrijst een aardbeienkas van zo'n twintig voetbalvelden groot. Niet alle bewoners vinden dat goed nieuws. Een nieuwe kas betekent namelijk ook nieuwe werknemers en die komen uit Midden- en Oost-Europa. En die moeten allemaal ergens slapen.

In de regio, de Bommelerwaard, zoeken telers woonruimte voor hun personeel in omliggende dorpen. Zo wonen in Brakel binnenkort 500 arbeidsmigranten. Andre van der Leij ziet steeds meer Poolse nummerplaten in zijn straat. "Ik weet niet of ik hier nog wel wil blijven wonen als ik niet meer met mijn buren kan communiceren."

Als zijn vrouw Conny boodschappen doet in de supermarkt, hoort ze alleen maar vreemde talen om zich heen. "Het enige Nederlands komt van het personeel. Verder alleen maar Oost-Europees. Die mensen moeten ook boodschappen doen, maar ik heb zoiets van: woon ik in Brakel of in Oost-Europa?"