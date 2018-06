'Koningin Máxima deed een ongelooflijk sterke uitspraak'

Sommige aandoeningen zijn volgens Denys niet te genezen. "Er zijn echt psychische aandoeningen die blijven doorleven en niet te genezen zijn. Zo'n statement zorgt er voor dat er weer even aandacht is voor stress en depressies."

Want volgens psychiater Denys is er een soort eis van de samenleving dat iedereen perfect moet zijn en niet mag mislukken. "We kijken minachtend naar mensen die niet gelukkig zijn en psychische klachten hebben. Maar depressies en angst komen relatief veel voor - 1 op de 5 mensen leidt aan een depressie - en mensen schamen zich daar dan voor."

Vanuit de geestelijke gezondheidszorg ervaart hij dat er nog vaak gedacht wordt dat iedereen te genezen is. "Dat is niet zo. Ik heb er soms discussies over met mijn collega's, dat we ook als uitgangspunt moeten nemen: hoe leer je leven met je geestelijk ziekte? In plaats van opleggen dat je mensen kunt genezen."