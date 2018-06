Zes 'wereldtoppers' winnen de Spinozapremie 2018

Overdracht van virussen

Marion Koopmans is hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de overdracht van virussen van dieren op mensen, vooral door het eten van dierlijke producten. Om dit in kaart te brengen, onderzoekt ze genetische informatie die zich in de vorm van dna of rna in virussen bevindt.

Koopmans is initiatiefnemer van het internationale NoroNet-netwerk voor onderzoek naar norovirussen, ofwel verwekkers van buikgriep. Door dit onderzoek is tegenwoordig veel meer bekend over de genetische variƫteit binnen deze virussen, zoals dat norovirussen hele snelle genetische veranderingen kunnen ondergaan om het immuunsysteem van hun gastheren een stap voor te blijven.