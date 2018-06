Kamer: neem wangslijm al af bij inverzekeringstelling

Een Kamermeerderheid wil al bij een inverzekeringstelling wangslijm afnemen. Na een veroordeling wordt het dna-materiaal dan in de databank opgeslagen, bij vrijspraak wordt het dna vernietigd. Daarvoor moet de Nederlandse wet worden aangepast.

De voltallige Kamer steunt een verzoek van de SGP om nog voor de zomervakantie met minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus te debatteren over het ontbreken van de dna-profielen van meer dan 21.000 criminelen in de dna-databank van Justitie. Dat bleek na onderzoek van Nieuwsuur. Die profielen zouden er volgens de dna-wet wel in moeten zitten.

Zorgwekkend

"Het beeld is juist dat we nog steeds van veel criminelen geen dna-matreiaal hebben", zegt Grapperhaus vandaag. Er is in de Kamer eerder over gesproken en gezegd laten we nu onze eigen wet verbeteren en evalueren. Ik wil dit probleem echt oplossen."

Grapperhaus vindt het "zorgwekkend dat veel criminelen rondlopen waarvan we geen dna hebben", maar wil werken aan een oplossing die juridisch houdbaar is.

Een rechterlijke toets aan het internationale mensenrechtenverdrag zal afname bij inverzekeringstelling niet toestaan, vreest de minister. "Mensen zijn verontrust, dat begrijp ik. Maar ik wil met de Kamer bespreken wat we kunnen doen. Ik vind dat er iets moet gebeuren."