Tienduizenden veroordeelde criminelen ontbreken in dna-databank

In de landelijke dna-databank ontbreken meer dan 21.000 dna-profielen van veroordeelde criminelen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Die profielen zouden er volgens de dna-wet wel in moeten zitten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt zich dus niet aan de eigen dna-wet.

De situatie is aanzienlijk verergerd ten opzichte van 2016, toen de achterstand in dna-profielen in de Tweede Kamer aan de orde kwam. Toen ging het om ruim 10.000 ontbrekende profielen. Het ministerie beloofde destijds beterschap, maar inmiddels is er sprake van een verdubbeling en blijft het aantal oplopen.

Door het ontbreken van de profielen blijven honderden misdrijven onopgelost. "Mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf hebben vaak ook een ander misdrijf gepleegd", zegt hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. "Dat betekent dus dat als je van die mensen het dna hebt, dat je daarmee een heel grote kans hebt om ook andere misdrijven op te lossen."

Steeds grotere achterstand

De moord op oud-minister Els Borst in 2014 was drie jaar geleden de aanleiding om de achterstand te onderzoeken. In die zaak duurde het meer dan een jaar voordat moordenaar Bart van U., een psychiatrisch patiënt met een strafblad, opgepakt werd. In die tijd pleegde hij nog een moord, op zijn zus Loïs van U. Dat misdrijf had voorkomen kunnen worden als het dna van Van U. in de databank had gezeten. Ook had hij al veel eerder opgepakt kunnen worden voor de moord op Borst.

Een vernietigend rapport van de commissie-Hoekstra bracht destijds aan het licht dat de politie, het Openbaar Ministerie en de geestelijke gezondheidszorg hadden geblunderd in de zaak van Bart van U. De fouten met de dna-databank was toen één van de problemen. Nu blijkt dat de situatie er de afgelopen jaren niet beter op geworden is, maar veel slechter.

In totaal gaat het om 21.248 personen van wie het dna niet is opgeslagen. Verslaggever Bas Haan legt de zaak in 2 minuten uit in onderstaande video. Het artikel loopt daarna nog verder.