Murat Isik schrijft Boekenweekessay 2019: 'Een ode aan de sterke vrouw'

De hoofdpersoon in het laatste boek van Isik, Wees onzichtbaar, is een Turks jongetje dat in 1983 op vijfjarige leeftijd met zijn ouders en zusje, via Duitsland, in de Bijlmer terechtkomt. Zijn vader is tiranniek en gewelddadig en geeft zijn geld liever uit aan gokken en drinken dan aan zijn gezin.

Hoewel het leven van de hoofdpersoon overeenkomsten vertoont met dat van Isik, is het volgens de schrijver toch echt fictie. Feit is wel dat Isik als kind al wist dat hij niet zijn vader achterna wilde: die ontvluchtte het gezin en kwam niet zelden dronken thuis. Zijn moeder was er juist altijd voor hem.

"De moeders in mijn romans proberen hun ontsporende echtgenoten op het rechte pad te houden, de boel bij elkaar te houden en zich in te zetten voor het gezin. Net als mijn eigen moeder. Zij is een inspiratiebron, ook voor het Boekenweekessay", zegt Isik. "Ik heb zin om eraan te werken."