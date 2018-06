Eerste leerlingen Agora-school geslaagd: 'Wij waren de proefkonijnen'

Voor de 16-jarige Mick Mestrom geen clichématige vlag met een schooltas eraan voor de deur. Hij doet de dingen graag net even anders, daarom koos hij vier jaar geleden ook voor laboratoriumschool Agora. Een school zonder rooster, vakken of cijfers. Maar wel met een regulier eindexamen.

Mick hoorde gisteren net als de rest van de eindexamenkandidaten in het land of er reden is voor een feestje. Voor de laatstejaars van Agora in Roermond was het een extra spannende dag: het was voor het eerst dat leerlingen in die onderwijsvorm eindexamen deden. Vier van de zes zijn geslaagd, twee hebben er nog een herkansing.

Mick is een van de geslaagden, tot zijn grote opluchting. "Ik had van tevoren niet gedacht dat ik het zo belangrijk zou vinden, maar ik ben erg blij met mijn goede cijfers." Hij heeft het afgelopen jaar hard gewerkt, want Agora laat het traditionele model volledig los en is niet gericht op examenstof.