Op campagne: Turkse partijen strijden om de stem van de Turkse Nederlander

Arzu Özalp is de voorzitter van de Nederlandse tak van oppositiepartij CHP, maar ook kandidaat voor het Turkse parlement. Zij heeft wel een Turkse parlementariër naar Nederland gebracht om campagne te voeren. Samen met de Turkse politicus Necati Yilmaz is ze heel Nederland afgereisd om Turkse Nederlanders te overtuigen om op CHP te stemmen. "Wij nodigen hier regelmatig CHP-parlementariërs uit. Dus tijdens deze verkiezingsperiode ook."

Ze zegt zich zorgen te maken over de situatie in Turkije, met name over de democratie. "De democratie die wij hier in Nederland kennen, willen we daar ook." Dat benadrukt Özalp ook als ze Turkse kiezers in Nederland toespreekt. Ze voelt zich "verantwoordelijk voor het beschermen van de democratie" en zet zich daarom in voor de Turkse politiek.

Het is volgens Özalp wel erg moeilijk om campagne te voeren voor de oppositie. "In Turkije worden bijvoorbeeld vlaggen en campagnemateriaal door de AK-partij weggehaald en vervangen door hun eigen materiaal." Maar ook in Nederland is het moeilijk voor de oppositie. "We zijn bijvoorbeeld in de moskeeën niet welkom."