De worsteling met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers

Zelf boodschappen doen

De uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgevangen in een voormalig hotel en op een passagiersboot. De inrichting is sober. De asielzoekers zitten met maximaal drie mensen op een kamer. Ze krijgen 30 euro per week en moeten daar zelf boodschappen van doen.

De aanpak bevalt goed, zegt de Groningse wethouder Ton Schroor (D66). "Deze mensen hebben maar één alternatief en dat is langdurig op straat leven. En dat is nooit het begin van een oplossing, van een terugkeer of een langdurig verblijf in Nederland."