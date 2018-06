Zes Nederlanders vast in Midden-Oosten in verband met terrorisme

Zeker zes Nederlanders zitten in het Midden-Oosten in de cel in verband met terrorisme. Het gaat om vijf mannen en één vrouw. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten na vragen van Nieuwsuur.

In Turkije worden vier mannen en een vrouw bijgestaan door Buitenlandse Zaken. Ze hadden zich aangesloten bij IS of worden daarvan verdacht.

Niet actief weghalen

Twee mannen die zich aansloten bij IS waren tot nu toe onbekend. Buitenlandse Zaken wil geen verdere details over hen geven. Twee andere mannen, Reda N. en Ousama A., zijn na twee jaar cel recent vrijgelaten en zitten in Turkije in vreemdelingendetentie. De enige vrouw, Xaviera S., moet in juli voor de Turkse rechter verschijnen voor haar deelname aan IS.

"We gaan ze niet actief weghalen uit strijdgebied. Maar als ze in een buitenlandse cel zitten en er om vragen, dan hebben ze recht op consulaire bijstand", zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Buitenlandse Zaken verleent bijstand als de gevangenen daar zelf om hebben gevraagd. Het kan dan gaan om gevangenisbezoek, bijwonen van rechtszittingen of juridisch advies.

In Irak zit een Nederlander een straf uit van acht jaar in verband met terrorisme.