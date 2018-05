Onderzoek: 'Nachtzorg is een vergeten onderdeel van de zorg'

De brancheorganisatie van de gehandicaptenzorg (VGN) stelde eind vorig jaar het onderzoek in. Eerder had Nieuwsuur aandacht besteed aan de nachtzorg in de gehandicaptensector. In de reportage trokken familieleden van bewoners aan de bel over de veiligheid. Volgens VGN-directeur Frank Bluiminck zijn er na de reportage veel vragen ontstaan.

Zo is er het voorbeeld van de gehandicapte Jobs Gerverdinck, die overleed in de gehandicapteninstelling waar hij woonde. Hij werd 's nachts in de gaten gehouden via een akoestisch systeem. "Hij werd 's ochtends dood gevonden op de grond. Hij was ijskoud", vertelde zijn zus Irene in Nieuwsuur. Toen hij 's nachts viel, is dat niet opgemerkt door de nachtzorg.

Onvoldoende toezicht

Ook werd bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg sinds 2013 zes gehandicapteninstellingen op de vingers heeft getikt voor zorg in de nacht die tekortschoot. De instelling van Gerverdinck bleek een van deze zes te zijn. De Inspectie deed onderzoek naar zijn dood en concludeerde dat het toezicht 's nachts onvoldoende was en dat het uitluistersysteem niet doeltreffend was ingezet.

Dat systeem - een soort geavanceerde babyfoon - is bedoeld om bewoners vanaf een afstand in de gaten te houden, personeel is vaak niet meer fysiek aanwezig in de woningen van bewoners.

De instelling waar Jobs woonde, maakte gebruik van verouderde technologie. Net als heel veel andere zorginstellingen, zo ontdekte kennisbureau Vilans dat onderzoek deed naar de systemen.