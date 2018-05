Plastic-plan pakt producenten aan: 'Maar drink ook zelf je limo zonder rietje'

Zwemmen door de plastic soep

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zegt dat Nederland juist al jaren hard aan de slag is. "Bijvoorbeeld met het recyclen van materialen, daarin zijn we de Europese koploper. En we hebben al een verbod op micro-plastics gerealiseerd."

Toch is ze blij met het "ambitieuze pakket" dat de Europese Commissie op tafel legt. "We kennen allemaal de beelden van duikers die zwemmen door de plastic soep, daar willen we een einde aan maken. Dit is een stap in de goede richting."

Wanneer in Nederland wat van de plannen gaan merken, is nog niet duidelijk. "Het hangt er een beetje vanaf hoe snel de gesprekken in Brussel gaan. Als de andere EU-lidstaten net zo ambitieus zijn als Nederland, dan kan het heel snel gaan", zegt Van Veldhoven.