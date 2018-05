Minder auto's in de binnensteden: 'Geef ruimte aan de fietsers'

Of er nog auto's moeten zijn in de binnensteden van de toekomst - dat moeten we ons afvragen, vindt hoogleraar planologie Maarten Hajer. Er moet juist meer ruimte komen voor de fietsers.

Amsterdam neemt een voortrekkersrol in: in het politieke akkoord voor de komende vier jaar staat de ambitie om de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken. Daarvoor worden bijvoorbeeld de parkeertarieven omhoog geschroefd. Er zal onderzocht worden of de grachtengordel geheel autovrij kan worden, en in woonstraten gaat de maximumsnelheid zoveel mogelijk naar 30 kilometer per uur.

Ook in andere Nederlandse steden is de trend te zien. "Afgelopen jaar is de revolutie begonnen, in allerlei steden in Nederland is de auto steeds meer uit het straatbeeld gehaald", zegt hoogleraar Hajer.