'Middenstander wordt de dupe van de autovrije binnenstad'

'Niet verder wegduwen'

Heleen de Boer van GroenLinks Utrecht staat op de Utrechtse Mariaplaats, middenin in de oude binnenstad. "Dit is zoals GroenLinks het graag ziet. Dit was vroeger een plek waar veel auto's geparkeerd stonden. In overleg met ondernemers is ervoor gekozen om hier een autovrije zone van te maken."

Veel Utrechters vinden zo'n zone in de binnenstad een goede zaak. Maar Sander van Waveren van CDA Utrecht ziet ook negatieve kanten. "Utrecht heeft in de binnenstad al heel weinig auto's. Aan de oude grachten rijdt al bijna niemand meer. We hebben juist parkeergarages aan de rand van de binnenstad, laten we die niet nog verder gaan wegduwen."