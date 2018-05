'Thuis behandelen gaat voor veel ziektes en ingrepen niet op'

Voor het Erasmus MC blijft het een hele opgave om de zorg de komende jaren goed en efficiënt te organiseren. Het ziekenhuis is gekrompen van 1050 naar 850 bedden, terwijl de patiëntenstroom en de zorgvraag groeit. Een manier om dit probleem te tackelen is het tijdig plaatsen van patiënten in andere ziekenhuizen in de regio.

"Als de patiënt bij ons voldoende hersteld is, kunnen andere ziekenhuizen de zorg overnemen. Zodat wij weer iemand anders in een acute en complexe situatie kunnen helpen. Dat vraagt wel om een heel goede regionale samenwerking." Volgens Kuipers is dit heel goed aan patiënten uit te leggen.

Plakker

In het nieuwe ziekenhuiscomplex hoeven de patiënten zich niet meer te storen aan het gesnurk of het bezoek van de buurman. Alle patiënten hebben een eenpersoonskamer, eigen wc, douche én tillift. Daarnaast kunnen patiënten via een tablet de temperatuur en het licht regelen en om een glas water of een kussen vragen.

Maar de innovatie gaat verder. Over ongeveer een jaar zullen alle patiënten via een plakker op de huid worden gemonitord: verpleegkundigen houden dan vitale functies als hartslag, temperatuur en ademhaling direct in de gaten. Net zoals dat nu al gebeurt op de afdelingen hartbewaking en Intensive Care.