Nederlanders vertrouwen Europese politici niet zo, maar willen niet uit de EU

"Op dit moment zien we dat slechts vijftien procent van de Nederlanders vertrouwen hebben in de politici die het beleid maken op Europees niveau. Dat is heel laag." Dat zegt hoogleraar Politieke Communicatie Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam die onderzoek deed naar de houding van Nederlanders ten opzicht van de Europese Unie.

Uit de enquête, onder drieduizend Nederlanders, komt een genuanceerd beeld naar voren. Want ook al is er niet veel vertrouwen in de politici en instanties, de weerstand is niet zo groot dat Nederlanders massaal uit de EU willen stappen.

Neutraal

"Een kwart van de Nederlanders zegt dat ze uit de EU zou willen", zegt De Vreese. "Maar dat betekent niet dat Nederland op dit moment massaal uit de Unie wil. In tegendeel: je ziet gewoon een meerderheid die zegt dat het EU-lidmaatschap goed is. En daar bovenop zie je nog eens een derde van de ondervraagden die daar vrij neutraal in staat."