'Al duurt het jaren, veroordeling van Rusland is zeker niet onmogelijk'

Vandaag werd bekend dat een groep van 270 nabestaanden van Nederlandse MH17-slachtoffers inderdaad naar het Europese Hof stapt. Advocaat Jerry Skinner dient namens hen een schadeclaim in tegen Rusland. De nabestaanden sluiten zich aan bij een zaak die Skinner voert namens 33 Australische, Maleisische en Nieuw-Zeelandse nabestaanden.

Skinner claimt per nabestaande een bedrag dat in de miljoenen loopt. Hij hoopt niet alleen financiële genoegdoening te krijgen, maar ook de druk op Rusland op te voeren om mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp en de uitlevering van verdachten.

"Maar ook de Nederlandse staat kan die procedure voeren: namens alle slachtoffers, ongeacht nationaliteit", aldus De Hoon. "Gegeven de ernst van de schendingen, zou het Nederland niet misstaan dit op zijn minst serieus te overwegen, ook al zijn de spanningen met Rusland hoog."

Nederland en Australië hebben Rusland gevraagd te overleggen over een oplossing "die recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade, veroorzaakt door het neerhalen van MH17". Het voorleggen aan een internationale rechter of organisatie kan een volgende stap zijn.

Militairen vervolgen

Of Nederland ook Russische militairen kan vervolgen, is strafrechtelijk bepaald. "Het Openbaar Ministerie heeft al verklaard dat in Nederland te willen doen. Dat kan in Nederland bij verstek. Nou is het lastige dat militairen wellicht immuun zijn voor een rechtbank in een ander land. Dat recht is zich aan het ontwikkelen, dus ik denk dat het heel spannend wordt om te zien wat het OM hier gaat voeren en wat de Nederlandse rechter daarover gaat zeggen."

De hoogste militaire leider in Rusland is president Poetin. Ook hij zou vervolgd kunnen worden. "Wij richten ons op de verdachten die wij uiteindelijk gaan vinden die verantwoordelijk zijn voor deze misdaad", zegt hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke. "We hebben steeds gezegd dat we zo hoog mogelijk in de chain of command willen gaan, maar uiteindelijk hangt het toch af van het materiaal dat we krijgen over personen en hun betrokkenheid. Het JIT heeft laten zien wat voor geweldig werk ze doen, ik denk dat we daar heel ver in gaan komen."