Nabestaanden MH17 naar Europees Hof voor schadeclaim tegen Rusland

Een groep van 270 nabestaanden van Nederlandse slachtoffers van de ramp met de MH17 stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Advocaat Jerry Skinner dient namens hen een schadeclaim in tegen Rusland, zo zegt hij in EenVandaag.

De nabestaanden sluiten zich aan bij een zaak die Skinner voert namens 33 Australische, Maleisische en Nieuw-Zeelandse nabestaanden. Het gaat volgens de actualiteitenrubriek om familieleden van 130 slachtoffers. Honderd daarvan komen uit Nederland.

Skinner claimt per nabestaande een bedrag dat in de miljoenen loopt. Hij hoopt niet alleen financiële genoegdoening te krijgen, maar ook de druk op Rusland op te voeren om mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp en de uitlevering van verdachten. Hij zegt dat het Europees Hof de enige plek is om als particulier claims in te dienen tegen Rusland.

Onderzoek

De stap van de nabestaanden staat volgens EenVandaag los van de persconferentie van het Joint Investigation Team (JIT) van gisteren. In die persconferentie meldde het JIT, het internationale team dat onderzoek doet naar de MH17-ramp, dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald afkomstig was van de 53ste brigade van het Russische leger uit Koersk.

Nederland en Australië stelden Rusland vanochtend aansprakelijk voor het neerhalen van de vlucht, waarbij 298 doden vielen. Later vanochtend presenteerde het internationale onderzoekscollectief Bellingcat de naam van een nieuwe hoge Russische militair die betrokken was bij het neerhalen: Oleg Ivannikov.