25 Jaar Viktor&Rolf: 'Misschien is het wel mode én kunst'

Het is het bekendste Nederlandse modeduo: Viktor Horsting en Rolf Snoeren. Dit jaar vieren ze het 25-jarige jubileum van hun modehuis Viktor&Rolf. Kunsthal Rotterdam heeft samen met de ontwerpers én de Canadese curator Thierry-Maxime Loriot - eerder verantwoordelijk voor een tentoonstelling van Jean Paul Gaultier - een overzichtstentoonstelling samengesteld.

Viktor&Rolf is meer dan alleen een modehuis. In de 25 jaar dat hun modehuis bestaat, zochten zij verschillende keren de grens op tussen kunst en mode. Een voorbeeld daarvan is de collectie Wearable Art (2015), met jurken die eruit zien als schilderijen. Of Performance of Sculptures (2016), met jurken in de vorm van beelden. Hun werken zijn ook maatschappijkritisch, zo was Black Hole uit 2001 een reactie op de aanslagen van 11 september 2001.

"Er wordt ons vaak gevraagd waar de grens tussen mode en kunst ligt en hoe we ons verhouden. Maar we zijn fashions artists en we willen die keuze helemaal niet maken. Mode is ons uitdrukkingsmiddel, dus misschien is het wel mode én kunst", zegt Viktor Horsting.

Beroemdheden

In de afgelopen 25 jaar kleedden de twee verschillende internationale beroemdheden. Artiesten als Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna en Björk, maar ook Michelle Obama droeg een van hun creaties. In 2004 trouwde Mabel Wisse Smit in een jurk van het duo en nog steeds is zij regelmatig te zien in hun creaties.

"Wij zijn onze hele carrière al heel geïnteresseerd in trouwjurken. We vinden de ceremonies heel mooi", zegt Rolf Snoeren.