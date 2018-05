'Het Metropole Orkest gaat zo richting de afgrond'

Zes weken vrij

Er is al weken geen werk voor de violisten. En weinig werk voor de rest. "We leven nog als orkest, we doen leuke projecten, maar veel te weinig om de kwaliteit de waarborgen en te handhaven", zegt saxofonist Max Boeree. "We zijn nu soms vijf à zes weken vrij, dan komen we weer bij elkaar voor twee repetities en een concert. Zo staat de kwaliteit gewoon onder druk."

Het Metropole Orkest heeft een lange geschiedenis. Begonnen als omroeporkest boekte het ene na het andere succes. Het Metropole staat wereldwijd al jaren in de top: zo won het onder andere drie Grammy's en de Edison Oeuvre Award. En toch kan het niet genoeg geld verdienen.

Kunst- en cultuuradviseur Bastiaan Vinkenburg. "Het systeem van een orkest kost gewoon heel veel geld. Omdat heel veel mensen in zo'n productie meedoen. Die moeten ook repeteren en vernieuwen."

Op deze manier gaat het orkest richting de afgrond, vreest Sarah Koch. "Als we echt als orkest willen blijven functioneren, op de kwaliteit die verwacht wordt, dan kunnen we niet op deze manier door blijven gaan."