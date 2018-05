Zeeland verwelkomt mariniers met open armen, maar ze willen er niet naartoe

Over drie jaar verhuizen de mariniers van Doorn naar Vlissingen. Althans, dat is in 2012 zo afgesproken. Maar de mariniers zien die verhuizing naar het zuiden helemaal niet zitten. Maar liefst 85 procent wil niet naar Vlissingen, zo blijkt uit onderzoek. Ze zeggen nog liever hun baan op.

En dat baart de militaire vakbond (VBM) zorgen. Zeker gezien de al verhoogde uitstroom onder mariniers. "Van mariniers die al zijn vertrokken horen we dat de verhuizing de reden erachter is. Hun partners spelen daarin ook een rol. Die hebben hun eigen baan en leven in Doorn", zegt voorzitter Jean Debie.

Zonder de rest van het gezin naar Vlissingen verhuizen, is voor velen ook geen optie. "Die horen van hun vrouw: je bent als marinier al 160 dagen per jaar van huis. Als je dan in in het land bent, willen we je wel graag thuis hebben. Dit is echt een serieus probleem."