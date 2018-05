Ook de Turkse oppositie wil in Nederland campagne komen voeren

Is het wenselijk dat Turkse politici in Europa op campagne gaan? Die vraagt dringt zich opnieuw op, in de aanloop naar de Turkse verkiezingen op 24 juni. Duitsland, Oostenrijk en ook Nederland hebben al laten weten dat Turkse politici niet welkom zijn om campagne te komen voeren.

In Duitsland is het politici uit landen buiten de EU verboden om minder dan drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren. De VVD wil dat het kabinet zo'n wettelijk verbod voor Nederland onderzoekt. Volgens de partij komt een Turkse campagne de integratie van Turkse Nederlanders niet ten goede.

President Recep Tayyip Erdogan richt ondertussen zijn pijlen op andere landen. Hij reist volgende week naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo om daar 10.000 Turken toe te spreken. De verwachting is dat veel aanhangers van de president uit West-Europa naar die bijeenkomst zullen afreizen.